Работникам хотят доплачивать за наставничество

Законопроект с такой поправкой в ТК внесли в Госдуму.
В пояснительной записке авторы (группа депутатов и сенаторов) вспоминают, что во времена СССР большую роль в подготовке молодых специалистов играли наиболее авторитетные и опытные работники, выступающие в качестве наставников.
Эту традицию хотят возродить.
Предполагается, что на федеральном и региональном уровнях:
сформируют единый подход к понятию и содержанию наставничества для каждой отрасли;
пропишут требования к наставникам с учетом отраслевых особенностей;
закрепят необходимые гарантии и статус наставника.
Кстати, ранее мы проводили опрос про обучение молодых коллег и выяснилось, что бухгалтеры неохотно делятся своим опытом и предпочитают держать свой багаж знаний при себе.
Только треть опрошенных готовы передавать свои знания, и половина из них – только будучи уверенными, что ученик не подсидит учителя.
40% бухгалтеров ответили так: «Нет. Знания и опыт нарабатываются годами. Это труд. Я не альтруист, чтобы бесплатно раздавать такую ценность. Свои знания я оставлю при себе. Пусть коллеги учатся самостоятельно».
Поправки в ТК по наставничеству (если их примут) заработают с 1 сентября 2024 года.
Комментарии8
Шта?😏
Возраст молодости повысили же. Теперь уровень неопытности будем повышать. ))
Курс "Формула неопытности". Часть 1: "как стать неопытным специалистом", 2 часть: "как стать неопытным недоспециалистом"
Мне уже страшно от осознания того факта, что мы с вами живём на одной планете.
Что вас так напугало?
Ваша шутка очень страшная)
Я человек махрового постмодерна учусь культуре метамодерна. Может быть перебощила. Спасибо большое за обратную связь
Битый небитого везёт?
Иных обучаешь, все показываешь, каждый чих объясняешь, сто раз отвлекаешься. А потом глядь, а все неправильно сделано и сидишь переделываешь.