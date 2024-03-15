Работникам хотят доплачивать за наставничество

Сотруднику можно будет поручить дополнительную работу в виде наставничества. За такое обучение своего неопытного коллеги работник будет получать доплату.

Законопроект с такой поправкой в ТК внесли в Госдуму.

В пояснительной записке авторы (группа депутатов и сенаторов) вспоминают, что во времена СССР большую роль в подготовке молодых специалистов играли наиболее авторитетные и опытные работники, выступающие в качестве наставников.

Эту традицию хотят возродить.

Предполагается, что на федеральном и региональном уровнях:

сформируют единый подход к понятию и содержанию наставничества для каждой отрасли;

пропишут требования к наставникам с учетом отраслевых особенностей;

закрепят необходимые гарантии и статус наставника.

Кстати, ранее мы проводили опрос про обучение молодых коллег и выяснилось, что бухгалтеры неохотно делятся своим опытом и предпочитают держать свой багаж знаний при себе.

Только треть опрошенных готовы передавать свои знания, и половина из них – только будучи уверенными, что ученик не подсидит учителя.

40% бухгалтеров ответили так: «Нет. Знания и опыт нарабатываются годами. Это труд. Я не альтруист, чтобы бесплатно раздавать такую ценность. Свои знания я оставлю при себе. Пусть коллеги учатся самостоятельно».

Поправки в ТК по наставничеству (если их примут) заработают с 1 сентября 2024 года.