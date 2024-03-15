Власти обсуждают, сколько заплатит бизнес за нарушение контрсанкций

Минфин пока что не может определиться, как именно наказывать бизнес, который не соблюдает контрсанкционные указы президента.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев сообщил о создании законопроекта, который предусматривает ответственность компаний за несоблюдение указов президента.

Власти хотят, чтобы за нарушение контрсанкций в отношении недружественный государств у бизнеса появилась административная и уголовная ответственность.

Ведомства проводят согласительные совещания. Сейчас он [законопроект] уже в более-менее продвинутой фазе, — сказал «Ведомостям» Дмитрий Тимофеев.

Основный дебаты идут на тему размера штрафов. Собеседник издания не назвал примерную градацию наказания, но заявил, что нет цели серьезно наказывать российский бизнес.

Недавно мы писали, что компании штрафовать будут за «нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента». Например, об ответе на ограничения по ценам на нефть.

Также штраф можно получить за нарушение запрета на сделки с юридическими и физическими лицами, которые находятся в российском санкционном списке. Сюда же отнесут несоблюдение правила об обязательной продаже валютной выручки.