Какие сведения налоговики «сольют» межведомственным комиссиям по нелегальной занятости

С 1 марта 2024 года информация о работодателях, которые переводят самозанятым каждый месяц больше 20 000 рублей, поступит в комиссии по борьбе с нелегальной занятостью.
По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:
их более 10 человек;
им платят более 20 000 в месяц (в среднем);
они работают более 3 месяцев (в среднем).
Об этом сказано в приказе Минтруда от 02.02.2024 № 40н с перечнем информации, составляющей налоговую тайну, которая нужна для борьбы с нелегальной занятостью.
Вот какую информацию получат комиссии от ФНС :
о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;
о компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;
о компаниях, применяющих ККТ.
Подробно о том, как подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие свои показатели работы с СМЗ, узнайте на срочном вебинаре. Он пройдет 20 марта в 11:00 мск!
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На вебинаре разберем:
Изменения законодательства и закон №565-ФЗ.
Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.
Мониторинг договоров с самозанятыми.
Какие сведения ФНС будет передавать в Роструд и комиссии.
Кому налоговая будет задавать вопросы.
Минимизация риска при сотрудничестве с самозанятым. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.
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