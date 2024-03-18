Какие сведения налоговики «сольют» межведомственным комиссиям по нелегальной занятости

Минтруд установил лимит на работу с самозанятыми. Нужно срочно подготовиться к мониторингу и привести в соответствие свои показатели работы с самозанятыми. Как это сделать? Подробно расскажет Елена Пономарева на срочном вебинаре.

С 1 марта 2024 года информация о работодателях, которые переводят самозанятым каждый месяц больше 20 000 рублей, поступит в комиссии по борьбе с нелегальной занятостью.

По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

их более 10 человек;

им платят более 20 000 в месяц (в среднем);

они работают более 3 месяцев (в среднем).

Об этом сказано в приказе Минтруда от 02.02.2024 № 40н с перечнем информации, составляющей налоговую тайну, которая нужна для борьбы с нелегальной занятостью.

Вот какую информацию получат комиссии от ФНС :

о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;

о компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;

о компаниях, применяющих ККТ.

Подробно о том, как подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие свои показатели работы с СМЗ, узнайте на срочном вебинаре. Он пройдет 20 марта в 11:00 мск!

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре разберем:

Изменения законодательства и закон №565-ФЗ. Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым. Мониторинг договоров с самозанятыми. Какие сведения ФНС будет передавать в Роструд и комиссии. Кому налоговая будет задавать вопросы. Минимизация риска при сотрудничестве с самозанятым. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.

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