ФНС напоминает: до 20 марта нужно отчитаться о контролируемых иностранных компаниях

Бизнес должен подать в ФНС уведомления о КИК за 2023 год. Если у иностранной компании нет обязанности платить налог на прибыль, то документы все равно нужно сдать.

Организации должны до 20 марта 2024 года представить налоговикам уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2023 год.

Это нужно сделать вне зависимости от финансового результата такой иностранной организации. Уведомление подают даже тогда, когда у КИК нет обязанности уплаты налога с ее прибыли.

При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК также до 20 марта необходимо подать документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения. Исключением являются компании, образованные в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза и имеющие постоянное местонахождение в нем, — сказано на сайте ФНС.

Если у бизнеса нет налоговых льгот по КИК, в ФНС нужно принести документы, подтверждающие размер прибыли или убытка контролируемой иностранной компании. Срок — не позднее 25 марта. Подать уведомление можно вместе с декларацией по налогу на прибыль организаций.