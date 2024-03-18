Российские инвесторы подали к Clearstream иски на 74 млн евро

Компании, банки и частные инвесторы подали в российские суды около 20 исков к депозитарию Clearstream. Больше 100 заявлений составили против Euroclear.

Общая сумма исковых требований к депозитарию Clearstream в российских судах составила около 74 млн евро. Инвесторы судятся из-за заморозки своих активов.

Из-за блокировки сделок с ценными бумагами компании, банки и частные инвесторы подали в российские арбитражные суды более 100 исков. В основном все они к бельгийскому депозитарию Euroclear. К Clearstream пока что подано около 20 исков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет Deutsche Borse Group.

В начале марта 2022 года Национальный расчетный депозитарий ограничил операции по счетам Euroclear и Clearstream по предписанию Центробанка. В июне 2022 года Евросоюз внес НРД в санкционный лист, а его счета в европейских депозитариях были заблокированы.