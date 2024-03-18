Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК

Для применения нулевой ставки при реализации акций (долей участия) исключат требование о выполнении условия о составе активов эмитента (не более 50% недвижимого имущества на территории РФ) в отношении реализации сравнительно небольших пакетов обращающихся акций.

Для поддержки российских организаций в условиях санкций установят временную норму (до 31.12.2026), предусматривающую учет доходов в виде санкций, присужденных после 05.03.2022 судом к взысканию:

с иностранных компаний, расположенных в недружественных странах, а также с российских организаций — солидарных ответчиков этих инофирм, по мере поступления денег, имущества, имущественных прав.

Одновременно будет "зеркальная" норма в отношении соответствующих расходов российских организаций — солидарных ответчиков этих иностранных компаний.