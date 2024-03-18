Налог на прибыль

Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК

18 марта 2024 года в Госдуму поступил правительственный законопроект с масштабными изменениями и новшествами в НК, в том числе по налогу на прибыль организаций.
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Проект закона предлагает следующие поправки для налога на прибыль с юрлиц:

  1. Для применения нулевой ставки при реализации акций (долей участия) исключат требование о выполнении условия о составе активов эмитента (не более 50% недвижимого имущества на территории РФ) в отношении реализации сравнительно небольших пакетов обращающихся акций.

  2. Для поддержки российских организаций в условиях санкций установят временную норму (до 31.12.2026), предусматривающую учет доходов в виде санкций, присужденных после 05.03.2022 судом к взысканию:

    с иностранных компаний, расположенных в недружественных странах, а также с российских организаций — солидарных ответчиков этих инофирм, по мере поступления денег, имущества, имущественных прав.

    Одновременно будет "зеркальная" норма в отношении соответствующих расходов российских организаций — солидарных ответчиков этих иностранных компаний.

  3. Для применения пониженных ставок как российскими ИТ-организациями, так и включенными в реестр радиоэлектронной промышленности, ограничат круг лиц, входящих в одну группу лиц с той или иной организацией, только российскими лицами. Цель — стимулирование соответствующей деятельности непосредственно российских организаций.

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Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК

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