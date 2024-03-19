Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

Следственный комитет сообщил, что завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода.

В октябре 2010 года обвиняемый совместно с сообщником создал преступное сообщество с целью незаконного приобретения прав на земельные участки в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее 7 человек. Они подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц, которых использовали при совершении преступлений.

С 2010 по 2016 год обвиняемый и члены возглавляемого им преступного сообщества совершили хищение 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектар путем предоставления в суд подложных документов. Оформив на себя право собственности на участки, они причинили материальный ущерб муниципальному образованию на сумму более 530 млн рублей.

С 2011 по 2021 год путем фиктивных сделок купли-продажи они легализовали похищенное имущество.

Преступное сообщество существовало до апреля 2021 года, пока его деятельность не была пресечена.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от похищенных участков в пользу администрации г.о. Клин, в связи с чем материальный ущерб на общую сумму более 530 млн рублей возмещен в полном объеме.