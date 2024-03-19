Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.
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В большинстве компаний сотрудников отправляют на курсы повышения квалификации за счет работодателей. 47% делают это только для некоторых сотрудников, 16% обеспечивают обучение всему персоналу сразу, а 23% не платят за курсы и не собираются этого делать.

Каждый месяц сотрудники отправляются на обучение в 19% компаниях. 6% работодателей покупают курсы раз в несколько лет, а 36% готовы оплатить новые знания только по запросам самих работников. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберУниверситета».

В 36% компаний есть отдельная статья бюджета на обучение, 23% организаций берут деньги из бюджета отдела кадров, 19% выделяют средства лично на каждого сотрудника, а 16% тратят бюджет подразделения.

3% работодателей подбирают варианты бесплатного обучения для своих специалистов. 78% выделяют на образование не меньше 10% своих ежемесячных расходов. Только 3% организаций выделяют на дополнительные знания 26-50% месячного бюджета.

Для компаний важно, чтобы сотрудники получали мягкие навыки, могли без проблем работать в команде, предлагали идеи по улучшению операционной эффективности бизнеса и внедряли современные инструменты управления.

Многие руководители сами отправляются на обучение, чтобы получить компетенции, направленные на управление изменениями, формирование гибких команд и проектных офисов.

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