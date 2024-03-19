Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону

Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.

В Госдуму внесли законопроект о применении мер по борьбе с отмыванием доходов на операции с цифровым рублем.

Правовые основы, по которым сейчас тестируется работа электронной платформы, не предусматривают исполнение антиотмывочных требований при совершении операций с цифровыми рублями.

Законопроектом предусматривается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований, предусматривающая вовлечение как кредитных организаций-участников платформы, так и непосредственно оператора платформы (Банка России), — сказано в пояснительной записке.

Теперь Центробанк будет оценивать степень риска подозрительных операций, распределять такие действия по группам, блокировать цифровые рубли и передавать сведения в Росфинмониторинг. Для этого регулятор выпустит специальный документ с «противолегализационной» политикой на платформе.

Банки и участники платформы цифрового рубля также будут проверять операции по зачислению и списанию цифровых рублей и движение средств на электронных кошельках. Если кредитные организации не будут выполнять эти обязательства, то у Центробанка появится основание для отзыва лицензии.