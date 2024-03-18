Суд арестовал имущество исполнительного директора Freedom Holding на 18,9 млн евро и 2 млн долларов

На денежные средства и имущество Тимура Турлова наложили арест по требованию Агентства по страхованию вкладов.

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на денежные средства и иное имущество Тимура Турлова — контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора компании Freedom Holding.

Общая сумма арестованного имущества составила 18,9 млн евро и 2 млн долларов. Средства удержали по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Об этом сказано на сайте АСВ.

Арбитражный суд Нижегородской области 14 марта 2024 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» наложил арест на денежные средства и иное имущество ряда лиц, к которым предъявлены требования о взыскании убытков в связи с выводом активов АО КБ «Ассоциация», в пределах суммы предъявленных к каждому из таких лиц требований, — говорится в сообщении.

По факту хищения средств из кредитной организации также возбудили уголовное дело.

В 2019 году Центробанк отозвал лицензию у АО КБ «Ассоциация» из-за того, что банк отразил валютный остаток по ностро счету в иностранном банке на сумму больше 3,8 млрд рублей, что в два раза превысило размер собственных средств организации.