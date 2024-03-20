Транспортный налог

Транспортный налог снова хотят отменить и заменить его повышенными акцизами на топливо

Чтобы бюджет не остался без доходов, транспортный налог предлагают заменить повышенными акцизами от продажи топлива.
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В Госдуму группа депутатов внесла законопроект об отмене транспортного налога. Авторы инициативы считают, что этот налог рассчитывается несправедливо, поскольку сумма к уплате зависит от мощности двигателя, а не от срока эксплуатации машины. Получается, что равную сумму могут платить и те, кто практически не ездит на авто, и те, кто постоянно за рулем.

Более справедливой выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов. В таком случае будет работать принцип «пользователь платит, когда едет», что, безусловно, является более справедливой формой платы, — сказано в пояснительной записке.

Акциз в стоимости каждого литра автомобильного бензина составляет почти 20% от цены. По мнению депутатов, «полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране».

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