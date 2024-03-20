УСН

Суды: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН почти нет

Если возврат переплаты налога по УСН связан с дроблением бизнеса, суд, скорее всего, не поддержит налогоплательщика-упрощенца и откажется исчислять срок на возврат с момента обнаружения дробления. То есть правильнее — с момента уплаты.
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ИФНС обнаружила дробление бизнеса: фигуранты схемы незаконно применяли УСН. Организаторы схемы подали уточненные декларации по налогу на прибыль и НДС. Компания, которую создали для дробления, обнулила отчетность по УСН и подала на возврат налога по упрощёнке.

Налоговики ей отказали, так как прошло более 3 лет на возврат. И суды их поддержали.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 09.02.2024 по делу № А51-17815/2022 указал, что схему применяли умышленно. Компания понимала, что нет оснований для уплаты УСН. Поэтому налоговые протоколы и уведомления касательно обнаружения дроблёнки не влияют на расчет срока на возврат переплаты. Этот срок считают с момента уплаты налога по УСН.

Аналогичные выводы есть и в решениях других судов. ФНС и Верховный Суд тоже его придерживаются.

Однако встречаются и противоположные решения. Например, постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.12.2022 по делу № А70-6842/2022. Но в этом деле возврат переплаты не связан с дроблением бизнеса.

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УСН

Суды: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН почти нет

Если возврат переплаты налога по УСН связан с дроблением бизнеса, суд, скорее всего, не поддержит налогоплательщика-упрощенца и откажется исчислять срок на возврат с момента обнаружения дробления. То есть правильнее — с момента уплаты.

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