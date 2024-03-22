5 крупных банков уличили в несоразмерности платы за страхование

Финансовый уполномоченный (финомбудсмен) обнародовал обобщенные сведения о неприемлемых практиках банков и иных финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

В обзоре финомбудсмена рассмотрена ситуация, когда услуга по страхованию обошлась потребителю в «Промсвязьбанке» в 460 000 рублей. Но в качестве страховой премии страховой компании было передано только 22 000.

На этом были пойманы «Ак Барс Банк», «Промсвязьбанк», Банк «Левобережный», «Россельхозбанк» и «РНКБ Банк».

Суть неприемлемой практики — в несоразмерности платы за услугу по присоединению к договору страхования: так, плата за услугу по включению заёмщика в программу страхования в несколько раз превышает страховую премию.

Как «Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада, мы писали здесь.