Новые регионы перевели в федеральный бюджет около 30,5 млрд рублей налогов

Основные поступления из новых регионов пришлись на НДФЛ, который платят сотрудники бюджетных организаций.

В 2023 году совокупный объем налоговых и неналоговых доходов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях составил около 122,4 млрд рублей. Страховые взносы собрали на сумму 88 млрд рублей.

Из 122 млрд платежей около 30,5 млрд рублей отправились в федеральный бюджет, а остальные средства остались в казне регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные, размещенных ФНС.

Лидером по объему налоговых поступлений стал НДФЛ (69,8 млрд рублей). Высокий показатель связывают с зарплатами бюджетников.

На «внутренний» НДС пришлось 25,5 млрд рублей, а по налогу на прибыль компании из новых регионов заплатили 18,5 млрд рублей.

Для предприятий топливно-энергетического комплекса действует отсрочка по уплате налога на прибыль за 2023 год. Кроме того, резиденты особой экономической зоны имеют право на льготную ставку.

Директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов считает, что в новых регионах хозяйственная деятельность пока затруднена, а бюджетная сфера получила достаточное финансирование.

Прибыльных предприятий пока не так много, а работники бюджетной сферы получают зарплаты и платят НДФЛ, — сказал Андрей Пискунов.

По итогам 2023 года общие доходы бюджетов новых регионов составили 653 млрд рублей, из них 539 млрд рублей пришлось на межбюджетные трансферты.