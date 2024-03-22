Трудовые отношения

Минтруд и ФНС начали борьбу со скрытыми сотрудниками. Что делать работодателям

Подготовьтесь к проверкам и запросам по сотрудникам и защитите себя от штрафов.
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В декабре 2023 года принят ФЗ от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ». Одна из глав закона закрепляет порядок противодействия нелегальной занятости. Бороться со скрытыми сотрудниками планирует Минтруд совместно с ФНС.

С 1 марта 2024 года ФНС передает в межведомственные комиссии следующие сведения:

  • о работодателях, которые начислили более 10 сотрудникамзарплату ниже МРОТ;

  • о признаках, которые сигнализируют о нелегальной занятости, по результатам налоговых проверок;

  • об организациях и ИП, которые привлекают к сотрудничеству более 10 самозанятых со среднемесячными выплатами свыше 20 000 рублей. При этом средняя продолжительность работы с исполнителями составляет больше 3 месяцев;

  • о работодателях, у которых отклонение среднемесячного размера оплаты труда превышает 35% от среднего значения этого показателя в регионе по месту регистрации компании (ИП) по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД;

  • об организациях и ИП, которые работают с контрольно-кассовой техникой.

Минтруд по окончании отчетного периода будет запрашивать эти сведения у ФНС. Согласно приказу, запрос этот будет носить обязательный характер. Сведения коснутся работы с самозанятыми, договоров ГПХ, МРОТ.

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Комментарии

1
  • Жанна

    об организациях и ИП, которые работают с контрольно-кассовой техникой.

    т.е. все, кто работает с ККТ, априори виноваты🤣. Причем сначала заставили всех бить чеки даже на безналичные платежи.

    Прэлестно. Как в анекдоте:

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