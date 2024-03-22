У Wildberries появился свой сервис для кредитования селлеров

Продавцы маркетплейса могут получить от 100 000 до 20 млн рублей на срок от 3 до 12 месяцев. Процентную ставку будут определять в индивидуальном порядке.

Маркетплейс Wildberries запустил собственный онлайн-сервис для кредитования продавцов. Процентная ставка составляет от 1,5% в месяц.

Выдавать средства будут через микрокредитную компанию, которую внесли в реестр ЦБ. Селлеры смогут получить от 100 000 до 20 млн рублей сроком от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка рассчитывается индивидуально по результатам скоринга. Она будет составлять от 1,5% в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на Wildberries.

Возможность подать заявку на кредит будет открываться для продавцов платформы постепенно. Сейчас подать заявку на кредит могут уже 20 тыс. селлеров, в скором времени кредиты станут доступны более широкому кругу продавцов, — сказали в компании.

Маркетплейс с помощью технологии искусственного интеллекта будет создавать модель заемщиков, чтобы оценить их надежность.

Решение по заявкам планируют принимать за 1 рабочий день, а в будущем компания начнет предоставлять продавцам постоянный кредитный лимит, который рассчитают на основе объемов продаж.