Вкладчики начали держать валюту в юанях

Вклады в китайской валюте активно вытесняют доллар и евро. Банки предлагают высокие ставки за хранение сбережений в юанях.

Доля юаней в валютных вкладах банка «ДОМ.РФ» с начала года выросла с 11% до 26%. В ВТБ китайская валюта занимает больше трети от общего объема розничных валютных вкладов. К концу 2024 года представители банка ожидают, что в юанях будут держать 23 млрд рублей, а сейчас на такие вклады приходится 13,6 млрд рублей.

По итогам января 2024 года на банковском рынке доля средств в дружественных валютах составила 23% от общего объема валютных средств розничных клиентов, — сказал «RG.RU» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Спрос на китайскую валюту растет на фоне замещения доллара и после санкционных ограничений. Вкладчики начали диверсифицировать свои сбережения и зарабатывать на ставках, которые выше, чем по рублевым депозитам.

В России юань как альтернативный доллару и евро инструмент активно завоевывает позиции как у инвесторов, так и у вкладчиков, хэджируя валютные риски в долларах и евро. Он составляет более половины операций на биржевом валютном рынке, превосходит доллар и другие валюты по объему депозитов, занимая долю около 6% от всех депозитов, включая рубли, — объяснил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Собеседники издания считают, что доля валютных вкладов снижаться не будет. Для эффективной стратегии по увеличению доходности стоит держать средства в разных валютах, чтобы снизить риски и не потерять деньги.