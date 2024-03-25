Минтруд упростит процесс получения субсидий на оплату ЖКУ

Сейчас малоимущие и многодетные семьи для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ должны принести в социальную службу бумажные копии документов и написать заявление. Для продления льготы собирать бумаги приходится снова.
Чтобы этого избежать, Минтруд хочет внести изменения в правила получения таких субсидий. Тем, кто имеет право на льготы, нужно будет просто подать заявление на Госуслугах.
Остальные нужные документы соцслужбы соберут сами, но могут и запросить что-то дополнительно. Например, в случаях, когда брак был заключен за границей, будет нужно принести копию свидетельства о браке. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.
Субсидии назначают на полгода, а потом продлят автоматически, если у заявителя сохранится право на льготу.
Постановление Минтруда могут принять в октябре 2024 года.
Комментарии1
и здеся упрощают.... Да что ж такое то...