Минтруд упростит процесс получения субсидий на оплату ЖКУ

Чтобы многодетные и малоимущие семьи не собирали бумаги для получение субсидий, Минтруд разрешит подавать заявление на Госуслугах, а соцслужбы сами получат доступ к нужным документам. Льготы продлят автоматически, если заявитель не утратит право на них.

Сейчас малоимущие и многодетные семьи для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ должны принести в социальную службу бумажные копии документов и написать заявление. Для продления льготы собирать бумаги приходится снова.

Чтобы этого избежать, Минтруд хочет внести изменения в правила получения таких субсидий. Тем, кто имеет право на льготы, нужно будет просто подать заявление на Госуслугах.

Остальные нужные документы соцслужбы соберут сами, но могут и запросить что-то дополнительно. Например, в случаях, когда брак был заключен за границей, будет нужно принести копию свидетельства о браке. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Субсидии назначают на полгода, а потом продлят автоматически, если у заявителя сохранится право на льготу.

Постановление Минтруда могут принять в октябре 2024 года.