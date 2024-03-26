Продать квартиру после перепланировки можно будет без НДФЛ

Сейчас при объединении двух квартир в одну или разделении одной на две срок владения идет заново. Это изменят.

По правительственному законопроекту после такой масштабной перепланировки срок владения обнуляться не будет.

Речь идет о жилье, которое образовано в результате:

раздела;

объединения;

перепланировки;

реконструкции.

Срок будут считать так: если идет разделение квартиры № 1 на квартиры № 2 и № 3 – срок для новых квартир считают с даты покупки квартиры № 1;

если идет объединение квартир № 4 и № 5 в квартиру № 6, срок владения новой квартирой считают с даты покупки последней из квартир (№ 4 или 5).

Кроме того, пропишут порядок учета расходов при расчете НДФЛ с продажи квартир после перепланировки:

если идет разделение квартиры № 1 на квартиры № 2 и № 3, то расходы на новые квартиры будут считать пропорционально их площади;

если идет объединение квартир № 4 и № 5 в квартиру № 6, расходы на квартиру № 6 = расходы на квартиры №4 и 5.

Сейчас в случае раздела или объединения надо платить НДФЛ, если не прошел минимальный срок владения. На этом, в частности, настаивает Минфин в письмах от 04.07.2023 № 03-04-05/62245, от 08.12.2022 № 03-04-05/120364 и ФНС в письме от 11.09.2023 № БС-3-11/11756@.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).