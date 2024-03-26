НДС будут облагать товары, которые представители ЕАЭС продают в России через электронные площадки

Товары из ЕАЭС начнут облагаться НДС на территории России, если их продают физическим лицам через электронные торговые площадки.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект об удержании НДС по стране назначения при продаже товаров через электронные торговые площадки.

Сейчас НДС не облагаются товары, которые продают налогоплательщики Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через электронные торговые площадки российским физическим лицам на территории РФ. В законопроекте сказано, что теперь НДС будут удерживать в той стране, где товар фактически продается.

Местом реализации товаров продавцами стран ЕАЭС через электронные торговые площадки признается территория Российской Федерации, если товар в момент получения его покупателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, находится на территории Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Также законопроект дает право на вычет сумм НДС, уплаченных за счет собственных средств в бюджеты других стран ЕАЭС при реализации товаров через электронные торговые площадки физлицам этих государств-членов ЕАЭС. По мнению авторов инициативы, это позволит компенсировать расходы российских продавцов на уплату налогов.

Пакет документов внесли в Госдуму 28 февраля 2024 года. Сейчас законопроект готовят к первому чтению.