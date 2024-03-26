Имущественный вычет

В личном кабинете вычет НДФЛ можно оформить в упрощенном порядке: условия

Инвестиционный и имущественный вычеты по НДФЛ за 2023 год можно оформить в упрощенном порядке. Но только если в вашем личном кабинете появилось предзаполненное заявление.
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Такое заявление налоговики формируют:

  • не позднее 20 марта — по сведениям, представленным до 25 февраля;

  • не позднее 20 дней — в случае представления сведений после 25 февраля.

Сведения о доходах поступают от налоговых агентов в форме 6-НДФЛ, а сведения для вычета – от банков.

Налоговики предупреждают, что до появления предзаполненного заявления в личном кабинете не нужно предпринимать каких-либо действий. Просто ждите.

Напомним, что сведения для вычета передает только 21 кредитная организация. Их список – тут. Из них только 3 банка — ВТБ, Сбер и Центр-инвест — передают данные для имущественного вычета.

А есть ли среди наших читателей счастливчики, которым удалось оформить имущественный вычет в упрощенном порядке по предзаполненному заявлению? Выясним это в ходе опроса.

Вы получали имущественный вычет по НДФЛ в упрощенном порядке?

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В личном кабинете вычет НДФЛ можно оформить в упрощенном порядке: условия

Инвестиционный и имущественный вычеты по НДФЛ за 2023 год можно оформить в упрощенном порядке. Но только если в вашем личном кабинете появилось предзаполненное заявление.

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