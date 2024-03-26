Как оформить трудовой договор с сотрудницей на «дважды декретное» место

Ситуация: сотрудница № 1 ушла в декретный отпуск. На ее место приняли временную сотрудницу № 2. Однако вскоре и эта сотрудница №2 собралась в декрет. Теперь требует принять на работу временную сотрудницу №3.

Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Но на чье место должны принять сотрудницу №3 – на место постоянной №1 или временной №2?

Как оформить эту «матрешку», рассказал Роструд.

Третью сотрудницу следует принять на время отсутствия первых двух работниц. Срок трудового договора в таком случае истечет в день выхода одной из первых двух работниц.

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