Как оформить трудовой договор с сотрудницей на «дважды декретное» место

Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Но на чье место должны принять сотрудницу №3 – на место постоянной №1 или временной №2?
Как оформить эту «матрешку», рассказал Роструд.
Третью сотрудницу следует принять на время отсутствия первых двух работниц. Срок трудового договора в таком случае истечет в день выхода одной из первых двух работниц.
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