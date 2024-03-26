ФСБ нашла взяточников среди сотрудников Минэкономразвития

Высшие должностные лица Минэкономразвития содействовали прекращению лицензии вододобывающей компании в Минеральных Водах, чтобы предприниматели Ставропольского края могли произвести «рейдерский захват».

ФСБ вместе с МВД разоблачила организованную преступную группу, во главе которой стояли высшие должностные лица Минэкономразвития и предприниматели Ставропольского края.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По версии следствия подозреваемые способствовали досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей компании в Минеральных Водах, чтобы произвести «рейдерский захват» предприятия для получения сверхприбыли.

Также ФСБ установила, что у одной из нефтегазовых компаний региона похитили природный газ в особо крупном размере. Правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства, огнестрельное оружие и автомобили премиум-класса.

Злоумышленники неоднократно требовали передать им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 млн рублей под угрозой применения насилия в отношении заместителя директора компании. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу, — сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Причастных сотрудников Минэкономразвития заключили под стражу. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 158 и ч. 3 ст. 163 УК.