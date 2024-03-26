Невыплаченные дивиденды не облагаются НДФЛ

Если человек не получил дивиденды от акционерного общества, то у него нет дохода, облагаемого НДФЛ. А сами неполученные дивиденды восстанавливают в нераспределенной прибыли.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.02.2024 № 03-03-06/1/11209.

У акционера есть 3 года, чтобы получить дивиденды, которые ему не выплатили вовремя, потому что не было точных данных (например, банковских реквизитов). Кроме того, АО может прописать в своем уставе больший срок, но не более 5 лет.

Если этот срок прошел, а человек за дивидендами так и не обратился, то их уже не отдадут.

По истечении этого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливают в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

При этом такие восстановленные в прибыли невостребованные дивиденды не облагаются налогом на прибыль.

Что касается НДФЛ, то если выплаты не было, то нет и НДФЛ. То есть в таком случае обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДФЛ не возникают.