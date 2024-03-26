Людей хотят освободить от НДФЛ с продажи участков, частично изъятых для госнужд

Сейчас при разделении земельного участка на части для каждой новой части срок владения идет заново. Если продать новый участок (который – часть старого) сразу после раздела, будет НДФЛ. Это хотят исправить. Но только для ситуаций, когда землю изъяли для госнужд.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в норму о минимальном сроке владения для НДФЛ.

В минимальный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела исходного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности исходного земельного участка.

Например, у человека в собственности 10 лет был участок № 1. Часть его изымают, у человека остается часть участка № 1, которая по документам – участок № 2. Через год он продает этот участок № 2.

Сейчас считается, что человек владел им 1 год и должен платить НДФЛ с дохода от его продажи. По законопроекту срок владения для такого участка будет 11 лет, и платить НДФЛ не надо.