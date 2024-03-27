Трудовые отношения

Работодатели не смогут разорвать трудовой договор с вдовами участников СВО

В течение года работодателям будет запрещено увольнять женщин, которые потеряли супругов в ходе боевых действий. Их трудовые права будут защищены так же, как и у женщин с детьми в возрасте до 3-х лет.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который запретит работодателям увольнять вдов участников СВО.

Работодателям будет нельзя в течение 1 года увольнять сотрудниц, если они потеряли супругов в ходе боевых действий.

Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент, — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, то трудовые права жен участников СВО будут защищены так же, как и у женщин с детьми в возрасте до 3-х лет и одиноких матерей.

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Трудовые отношения

Работодатели не смогут разорвать трудовой договор с вдовами участников СВО

В течение года работодателям будет запрещено увольнять женщин, которые потеряли супругов в ходе боевых действий. Их трудовые права будут защищены так же, как и у женщин с детьми в возрасте до 3-х лет.

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