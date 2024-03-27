Табели учета рабочего времени надо распечатывать и хранить в бумажном виде. Вы так делаете?

Если работодатель не перешел на кадровый электронный документооборот, табели учета рабочего времени нужно оформлять в бумажной форме.
Такое разъяснение дает Роструд, отвечая на вопрос «можно ли хранить табели просто в 1С, не распечатывая их».
Согласно приказу Росархива от 20.12.2019 № 236 хранить табели надо 5 лет.
А в каком виде у вас хранятся табели? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Коды для табеля учета рабочего времени смотрите здесь.
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