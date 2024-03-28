Упростят получение бизнесом и гражданами земельных участков

Законопроект упростит процедуру оказания государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений. Изменения позволят получать информацию и внедрить цифровые инструменты для предоставления земельных участков из государственной или муниципальной собственности с помощью ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» —ФГИС ЕЦП НСПД.

Заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова сообщила, что изменения повысят скорость и сократят стоимость получения услуги, позволят минимизировать ошибки при образовании земельного участка. Как следствие, будут снижены риски отказа и повторного обращения за услугой.

Реализация законопроекта упростит процедуру получения услуг в сфере земельных отношений для людей и бизнеса, а также положительно повлияет на эффективность вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот.

Вступление изменений в силу запланировано на 1 января 2025 года. К этому времени будет обеспечена полная техническая готовность работы сервиса.

Национальная система пространственных данных введена в эксплуатацию в 2023 году.

Одна из основных задач объединения пространственных данных и создания ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД) — обеспечение новых возможностей для граждан и бизнеса по поиску, предоставлению земельных участков, получению государственных и муниципальных услуг в сфере земли и недвижимости в удобном формате единого окна, в том числе в составе строительного цикла. В этих целях Росреестром разработан законопроект, который предусматривает оказание таких услуг с использованием цифрового сервиса НСПД «Земля просто». С его помощью можно будет подготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также сформировать участок с использованием всего имеющегося набора пространственных данных из различных информационных систем федерального и регионального уровня, — сказала Мартынова.

В настоящее время заинтересованному лицу для подготовки схемы расположения участка приходится либо обращаться к кадастровому инженеру, на что уходит дополнительное время и средства, либо пользоваться информресурсами, которые не содержат полного объема пространственных данных.