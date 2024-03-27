Государственные ведомства

ФСБ призывает не верить мошенникам

Мошенники звонят с подменных номеров, представляются сотрудниками спецслужб и убеждают людей перевести деньги на «безопасный счет», передать средства курьеру или взять кредит.
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ФСБ получает множество обращений от пострадавших, у которых неизвестные лица похитили личные и кредитные средства, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб.

Злоумышленники проводят свои махинации с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ, справочного телефона ФСБ, а также отправляют по электронным мессенджерам фотографии «служебных удостоверений». Об этом сказано на сайте ведомства.

Сотрудники ФСБ призывают не верить звонкам от следователей, которые заявляют, что вас подозревают или обвиняют в чем-либо. Подобные уведомления вручаются лично и исключительно в письменном виде.

Представители правоохранительных органов и спецслужб никогда не присылают копии своих удостоверений и не просят переводить деньги на «безопасный счет». Более того, ФСБ не использует личные сбережения или кредитные средства населения для помощи оперативникам.

Номера телефонов, которые указаны на сайтах ведомств, используются только для приема информации. Сотрудники с них не звонят.

Комментарии

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  • Старый ворчун

    Миллиарды рублей тратятся на дурацкие блокировки и бессмысленное хранение безумных объемов бесполезной информации.

    При этом решить проблему подменных номеров кагэбилы не могут. Или не хотят?

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