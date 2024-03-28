Следователи просят арестовать замруководителя ФТС

За превышение должностных полномочий заместителя руководителя Таможенной службы могут посадить на срок до 10 лет.

Басманный суд Москвы принял ходатайство следственных органов об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елены Ягодкиной. Об этом сказано на сайте суда.

Против Ягодкиной возбудили дело по ч. 3 ст. 286 УК за превышение должностных полномочий. Ей грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Замруководителя ФТС задержали в Москве 26 марта 2024 года. Елену Ягодкину проверяют на причастность к взяткам при начислении таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 годы. В это время чиновница работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.

Должность заместителя руководителя Ягодкина получила в 2019 году.