🌱 Что изменится по НДФЛ, когда платить отпускные, какие отчеты сдавать за 1 квартал: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал. Для ИП изменят срок уплаты НДФЛ.

В рамках закона о занятости будут организовывать межведомственные комиссии, куда будут приглашать компании, обладающие определенными критериями.

Самыми интересными для проверки станут компании, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им больше 20 000 рублей в месяц, и срок сотрудничества – более 3 месяцев.

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Отпускные должны выплатить за 3 дня до начала отпуска, но в ТК нет уточнения, о каких именно днях идет речь — календарных или рабочих. Роструд поясняет, что дни в данном случае – календарные.

Факт продажи есть – значит продавец обязан выдать покупателю чек. Неважно, воспользовался клиент рассрочкой или кредитом, вносил частичную оплату или нет. От этих условий зависит только количество чеков и реквизиты в них.