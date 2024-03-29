Расходы на ремонт служебных автомобилей выросли на 25%

Общая сумма госконтрактов по ремонту и обслуживанию автомобилей выросла до 30 млрд рублей, а число торгов увеличилось на 5%.

Госзаказчики увеличили на 25% расходы на ремонт служебных автомобилей. В 2023 году сумма торгов увеличилась с 24 до 30 млрд рублей.

Число торгов выросло на 5% с 19 до 20 тысяч процедур. Средняя цена тендера также подросла с 1,51 млн рублей в 2022 году до 1,78 в 2023 году. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитику Контур.Торги.

Поставщикам стало сложнее и дороже возить запчасти. Курс доллара и затраты на логистику растут, из-за роста себестоимости деталей повышается и отпускная цена, — сказала эксперт проекта Контур.Торги Ксения Петрофанова.

Самые крупные госконтракты на ремонт и обслуживание иномарок заключило МВД в Санкт-Петербурге. Стоимость одного тендера составила 58 млн рублей, а другого — 59 млн. Подрядчик до 2025 года должен проводить техническое обслуживание, шиномонтаж, химчистку салонов, полировку кузовов и фар для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Genesis, Tank, Toyota, Lexus и «Москвич». В договоре есть условие по обслуживанию и ремонту мотоциклов BMW.

Новосибирская область занимает второе место по объему таких закупок (+33%), на третьем месте — Москва (+29%).

Автоэксперты заявляют, что стоимость расходников и запчастей для ремонта автомобилей выросла от 25% до 100% по разным позициям.

На цены госзакупок также влияет дефицит кадров в автосервисах. Предприятиям не хватает мастеров, поэтому они вынуждены повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать людей или привлечь новых.