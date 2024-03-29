⚡ Срочное разъяснение ФНС: как заполнить уведомление о переходе на УСН

В форме 26.2-1 ювелиры должны ставить код налогоплательщика — 4 но можно и 3.

Осталось 3 календарных дня до окончания срока для подачи уведомления о переходе на УСН ювелирного бизнеса, который работает с серебром. Закон № 49-ФЗ о переходе на УСН приняли 23 марта, а подать уведомление можно до 31 марта.

Сразу же после принятия этого закона у ювелиров возник вопрос, как заполнить уведомление по форме 26.2-1.

Разъяснения дала ФНС в письме от 27.03.2024 № СД-4-3/3478@.

Вводные такие: при заполнении признака налогоплательщика (код) – проставлять цифру «4» , но если уже сдали с кодом «3», это не будет ошибкой;

при указании даты перехода на УСН – проставлять цифру «1».

Отметим, что такие же рекомендации по заполнению формы 26.2-1 ФНС давала бизнесу из новых регионов.

При этом налоговики должны проанализировать, сколько уведомлений были сданы после принятия закона № 49-ФЗ, по которым был отказ. Эти решения пересмотрят, если они идут вразрез с законом. Подавать новое уведомление, если по предыдущему был неправомерный отказ, ювелирам не надо.