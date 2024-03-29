Если увольнение сотрудника было признано незаконным и через суд он добился восстановления и оплаты вынужденного прогула, то такая оплата – это облагаемый НДФЛ доход.

Работница, которая отсудила у работодателя эту оплату, не согласилась с таким положением дел, так как считает, что такой доход должен быть необлагаемым.

Женщина дважды обращалась в Конституционный суд, чтобы признать нормы НК и ТК неконституционными.

Однако Конституционный суд отказал в принятии жалобы (определение от 27.02.2024 № 536-О/2024).

Ранее разъяснения о том, что оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ, давал Минфин в письме от 10.03.2022 № 03-04-06/17488.

По статье 217 НК компенсации по ТК не облагаются НДФЛ. Но средний заработок за вынужденный прогул к таким видам компенсаций не относится.