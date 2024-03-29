Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом

Если сотрудник увольняется переводом к другому работодателю, то никаких выходных пособий и компенсаций в ТК за это не предусмотрено.

Разъяснение дает Роструд в письме от 06.03.2024 № ПГ/02725-6-1.

Увольнение переводом идет по пункту 5 части первой статьи 77 ТК.

При увольнении работодатель должен выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Вместе с тем в трудовом договоре или колдоговоре можно прописать другие случаи выплаты выходных пособий.

Если же ничего свыше норм ТК не установлено, при увольнении переводом ничего кроме компенсации отпуска выплачивать не надо. Выходное пособие за такое увольнение не положено.

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