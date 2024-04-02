В судах на 60% выросло число дел о применении искусственного интеллекта

Большинство споров связаны с использованием технологии искусственного интеллекта для взыскания долгов, с проблемами по грантам и договорам на разработку IT-продуктов на базе ИИ.

За год количество судебных решений в спорах о применении искусственного интеллекта увеличилось на 60%.

С марта 2023 по март 2024 года российские суды приняли 406 решений в спорах вокруг применения ИИ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование RTM Group.

В 53% судебных актов требования истцов были удовлетворены полностью или частично, а в 34% случаев заявители получили отказ. В прошлом году истцы получали 55,5% отказов.

Уменьшение числа удовлетворенных требований стало следствием увеличения числа исков, и говорить о тенденции пока не приходится. Устойчивые подходы в судебной практике пока не выработаны, в связи с чем судьи не имеют возможности опираться в своих решениях на аналогичные примеры, — сказал руководитель дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Чаще всего в суды обращаются по делам, связанным с предоставлением грантов на разработку ИИ, со спорами по лицензионным договорам на разработку программного обеспечения с использованием ИИ, а также по административным правонарушениям, когда нейросети звонят абонентам или рассылают сообщения.

Около 50% дел — административные правонарушения. По ним обычно штраф составляет около 100 000 рублей. Затем идут гражданско-правовые споры — около 40%. По грантам в среднем сумма спора составляет около 12 млн рублей, а по договорам — 240 тыс. рублей, — объяснил управляющий RTM Group Евгений Царев.

Наиболее распространенными стали жалобы на применение искусственного интеллекта для взыскания долгов. Такую деятельность ведут банки и коллекторы.