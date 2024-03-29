Прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства

Прокуроры доказывают в суде, что производство макаронных изделий под брендом «Макфа» имеет коррупционное происхождение. Их бенефициары вели бизнес, работая в органах госвласти.

Генпрокуратура подала иск в центральный районный суд Челябинска, чтобы изъять в доход государства акции производителя макаронных изделий АО «Макфа».

Ведомство считает, что этот бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Об этом сказано на сайте суда.

В результате проверки прокуроры установили, что Юревич и Белоусов владели группой коммерческих компаний, но сведения о них не декларировали. Управление активами происходило через родственников и доверенных лиц.

С 2000 по 2005 год Михаил Юревич был депутатом Госдумы, затем до 2010 года главой Челябинска, а потом до 2014 года — Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом Госдумы.

Сейчас подозреваемые находятся за границей, их объявили в международный розыск. Также против госслужащих возбудили уголовные дела о получении взяток на сумму 3,3 млрд рублей за «помощь» подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области.

Недавно мы писали, что у частных инвесторов впервые отняли акции из-за нелегальной приватизации.