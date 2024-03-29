Верховный суд: ВТБ будет платить НДС за лицензии Microsoft

Поставщик программного обеспечение выиграл суд с банком ВТБ. После изменения налогового законодательства ему пришлось заплатить НДС по сублицензионному договору. Теперь программный НДС будет возмещать ВТБ.

Верховный суд решил взыскать с банка ВТБ 141 млн рублей в пользу компании «Энвижн Груп», которая поставляла программное обеспечение от Microsoft.

В 2020-2022 годах ВТБ платил «Энвижн Груп» 707 млн рублей по сублицензионному договору на право использования программного обеспечения Microsoft. В соглашении было указано, что сумма не облагается НДС.

Однако с 1 января 2021 года вступили в силу поправки в НК, по которым от НДС нельзя освободить продажу программного обеспечения, если оно не входит в реестр российского софта.

«Энвижн Груп» самостоятельно платила НДС с лицензионных платежей от ВТБ. При этом компания неоднократно просила изменить договор, чтобы он соответствовал нормам нового законодательства.

ВТБ от этого отказывался и заявлял, что условия договора не могут меняться на протяжении всего срока его действия. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд принял позицию банка, апелляционная инстанция изменила решение в пользу «Энвижн Груп». Верховный суд подтвердил, что вносить изменения в договор для уплаты НДС было необязательно, так как изменение цены договора связано с изменением налогового законодательства. Теперь ВТБ придется заплатить НДС, начисленный с 2021 года.