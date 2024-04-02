Импорт

Заказы из-за границы через маркетплейсы будут облагаться пошлиной

Покупки товаров из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог независимо от их стоимости.
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Страны ЕАЭС приняли решение ввести сборы со всех онлайн-покупок из-за границы. Такие заказы больше не будут подпадать под беспошлинный порог — товары будут облагать ввозными пошлинами независимо от суммы покупки.

Новые правила будут применять после того, как поправки в таможенное законодательство ЕАЭС вступят в силу. Об этом пишут «Ведомости».

В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина — в отношении товаров электронной торговли — и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена [ЕЭАС], – налоги, — сказано в протоколе решения участников ЕЭАС.

Документ приняли на наднациональном уровне, он ждет одобрения национальных парламентов. Россия пока что не ратифицировала это решение.

Сейчас для всех иностранных товаров установлен порог беспошлинного ввоза в размере 1000 евро. Все заказы, которые стоят дороже и весят больше 31 кг, облагаются ставкой 15% от цены, но не меньше 2 евро за 1 кг.

Недавно мы писали, что власти снова рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза товаров, заказанных из иностранных онлайн-магазинов. Минпромторг хочет урезать лимит до 500 евро, а Минфин и ФТС — до 200 евро.

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Импорт

Заказы из-за границы через маркетплейсы будут облагаться пошлиной

Покупки товаров из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог независимо от их стоимости.

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