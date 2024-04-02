Отчетность в СФР

Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в апреле 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 25 апреля. Но кому-то надо будет сдать этот отчет и в другие сроки.
42 14

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в апреле, и разделы, которые нужно заполнить и сроки сдачи.

Ситуация

Раздел ЕФС-1

Срок сдачи

Прием работника на работу в апреле

1.1

Следующий рабочий день

Увольнение работника в апреле

1.1

Следующий рабочий день

Заключение договора ГПХ в апреле

1.1

Следующий рабочий день

Окончание договора ГПХ в апреле

1.1

Следующий рабочий день

Приостановление трудового договора в апреле

1.1

Следующий рабочий день

Возобновление трудового договора в апреле

1.1

Следующий рабочий день

Перевод работника на другую работу в марте

1.1

25.04.2024

Перевод работника с полной ставки на неполную в марте

1.1

25.04.2024

Перевод работника с неполной ставки на полную в марте

1.1

25.04.2024

Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период) в марте

1.1

25.04.2024

Перевод работника на дистанционную работу в марте

1.1

25.04.2024

Перевод дистанционного работника в офис в марте

1.1

25.04.2024

Перевод из совместителей на основное место в марте

1.1

25.04.2024

Переименование организации в марте

1.1

25.04.2024

Присвоение работнику квалификации в марте

1.1

25.04.2024

Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК) в марте

1.1

25.04.2024

Уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком в апреле

1.2

В течение 3 рабочих дней после заявления работника

Выход сотрудника на пенсию в апреле

1.2

В течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР

Бюджетные организации (за март)

1.3

25.04.2024

Отчет по взносам на травматизм за 1 квартал

2

25.04.2024

Кстати, недавно перечень бюджетных организаций, которые должны сдавать подраздел 1.3 формы ЕФС-1, расширили. Таблицу с новыми кодами ОКВЭД для бюджетников смотрите здесь.

О том, как вести налоговый учет, составлять и сдавать отчетность по правилам 2024 года, рассказываем на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Вы можете купить курс за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

ПСН

Не забудьте сегодня уплатить 1/3 налога по ПСН

У многих ИП на ПСН сегодня – срок уплаты налога.

6

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Разобраться в налогах
Блокировка счетов

Топ причин блокировки расчетного счета компании

Блокировка расчетного счета организации или предпринимателя — это штрафы, пени, срыв поставок, лишние беготня и головная боль бухгалтера. В этом материале мы собрали основные причины приостановки операций по счету, чтобы вы знали, на что обратить внимание для бесперебойной работы без блокировки счета и дополнительных трат.

Топ причин блокировки расчетного счета компании
10
Воинский учет

Путин подписан указ о весеннем призыве в армию

Президент подписал указ «О призыве в апреле–июле 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

28

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Отчетность в СФР

Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в апреле 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 25 апреля. Но кому-то надо будет сдать этот отчет и в другие сроки.

41
НДС

При перепродаже автомобилей с 1 апреля НДС надо считать по-новому

С 1 апреля 2024 года меняется порядок исчисления НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов, ранее приобретенных у физлиц.

89
Иван Шестак
Кредитование

Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?

Когда компании нужны средства для приобретения актива, перед ней может встать выбор — воспользоваться кредитом или финансовым лизингом. Решение зависит от специфики сектора, типа актива или финансового положения организации. Но есть несколько факторов, которые помогут выбрать между инструментами.

Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?
14

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ирина Клишковская
НДС

НДС при перепродаже б/у автомобилей, мотоциклов рассчитывается по новым правилам

НДС исчисляться с межценовой разницы на всех этапах перепродажи.

18
Экономика России

Набиуллина назвала главную цель Центробанка

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы защитить доходы людей от инфляции, а также обеспечить сбалансированный рост экономики страны.

1
175
Налог на имущество физических лиц

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

612
Пользователи интернета

Роскомнадзор объяснил, как ограничить сообщения от незнакомцев в мессенджерах

При общении в мессенджерах и социальных сетях Роскомнадзор рекомендует проявить особую осторожность, так как их часто используют злоумышленники для вовлечения в противоправные действия: террористическую деятельность и другие серьезные преступления.

198
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло за выходные: начался военный призыв, Гейтс предсказал поражение ИИ, в Москве предлагают пиццу за 37500₽

Подготовили краткий обзор событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
13
150
Алексей Стенькин
Судебная практика по налоговым спорам

Как определить момент и размер криминальной неуплаты налога. Судебная практика

Спорный вопрос в суде был связан с тем, что уточненные налоговые декларации и платежи по ним были до составления актов проверок, но после наступивших сроков уплаты налогов.

30

Разборы законов

1 229
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Реклама

Местные власти активнее возьмутся за незаконные рекламные конструкции

Заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова на заседании экспертного совета по вопросам законодательства о рекламе заявила, что контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкций органы должны местного самоуправления.

126
Владислав Савушкин
Бухгалтерские программы

✅Как разыграть коллег в Excel? Лайфхак на 1 апреля

Клерки, предлагаю вам подшутить над своими коллегами в Excel. Сразу предупреждаю, что прикол жесткий😂Вызывает панические атаки, люди теряются в пространстве. После такой первоапрельской шутки вас могут, мягко говоря, невзлюбить. Шутка...или нет😏Проверьте сами.

✅Как разыграть коллег в Excel? Лайфхак на 1 апреля
18
180
anlenkova
Самозанятые

Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?

Могут ли самозанятого привлечь к ответственности за отмывание денежных средств, какие схемы с их участием используют юридические лица в целях обналичивания.

Как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах. Могут ли самозанятого обвинить в отмывании денег?
104
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Как работает риск-ориентированный подход регулятора (об этом говорил Президент в своем Послании к Федеральному собранию) при контроле пользователей касс и ОФД ? Каковы правила и как устроена система кассовой дисциплины. Что ждет нарушителей, рассказываем в обзоре.

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС
350
Самозанятые

👆 ФНС: если компании постоянно нужны услуги самозанятых, надо просто принять нужных сотрудников в штат

Имеют место случаи, когда организации и ИП вместо оформления трудовых отношений привлекают к выполнению работ плательщиков НПД. Идет одновременное нарушение налогового и трудового законодательства. Как исключить налоговые риски, пояснили налоговики.

3
285
igotosochi
Инвестиции

Итоги 33 месяцев инвестиций. 3,498 млн рублей

1 апреля, значит у тебя спина белая, а мне пора подводить итоги марта! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 33 месяца позади. Погнали!

Итоги 33 месяцев инвестиций. 3,498 млн рублей
36

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5609. Российский экологический оператор считает, что нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов.

51

Интересные материалы

Обзор судебной практики

Оправдали полицейского, которого обвиняли в незаконном вмешательстве в деятельность бизнеса

Верховный Суд РФ опубликовал свое определение как суда кассационной инстанции от 05.03.2024 по делу № 18-УД23-45-К4 о незаконном вмешательстве полицейского в деятельность хозяйственного общества.

241