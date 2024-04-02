Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в апреле 2024 года

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в апреле, и разделы, которые нужно заполнить и сроки сдачи.
Ситуация
Раздел ЕФС-1
Срок сдачи
Прием работника на работу в апреле
1.1
Следующий рабочий день
Увольнение работника в апреле
1.1
Следующий рабочий день
Заключение договора ГПХ в апреле
1.1
Следующий рабочий день
Окончание договора ГПХ в апреле
1.1
Следующий рабочий день
Приостановление трудового договора в апреле
1.1
Следующий рабочий день
Возобновление трудового договора в апреле
1.1
Следующий рабочий день
Перевод работника на другую работу в марте
1.1
25.04.2024
Перевод работника с полной ставки на неполную в марте
1.1
25.04.2024
Перевод работника с неполной ставки на полную в марте
1.1
25.04.2024
Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период) в марте
1.1
25.04.2024
Перевод работника на дистанционную работу в марте
1.1
25.04.2024
Перевод дистанционного работника в офис в марте
1.1
25.04.2024
Перевод из совместителей на основное место в марте
1.1
25.04.2024
Переименование организации в марте
1.1
25.04.2024
Присвоение работнику квалификации в марте
1.1
25.04.2024
Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК) в марте
1.1
25.04.2024
Уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком в апреле
1.2
В течение 3 рабочих дней после заявления работника
Выход сотрудника на пенсию в апреле
1.2
В течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР
Бюджетные организации (за март)
1.3
25.04.2024
Отчет по взносам на травматизм за 1 квартал
2
25.04.2024
Кстати, недавно перечень бюджетных организаций, которые должны сдавать подраздел 1.3 формы ЕФС-1, расширили. Таблицу с новыми кодами ОКВЭД для бюджетников смотрите здесь.
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