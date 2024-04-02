Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в апреле 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 25 апреля. Но кому-то надо будет сдать этот отчет и в другие сроки.

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в апреле, и разделы, которые нужно заполнить и сроки сдачи.

Ситуация Раздел ЕФС-1 Срок сдачи Прием работника на работу в апреле 1.1 Следующий рабочий день Увольнение работника в апреле 1.1 Следующий рабочий день Заключение договора ГПХ в апреле 1.1 Следующий рабочий день Окончание договора ГПХ в апреле 1.1 Следующий рабочий день Приостановление трудового договора в апреле 1.1 Следующий рабочий день Возобновление трудового договора в апреле 1.1 Следующий рабочий день Перевод работника на другую работу в марте 1.1 25.04.2024 Перевод работника с полной ставки на неполную в марте 1.1 25.04.2024 Перевод работника с неполной ставки на полную в марте 1.1 25.04.2024 Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период) в марте 1.1 25.04.2024 Перевод работника на дистанционную работу в марте 1.1 25.04.2024 Перевод дистанционного работника в офис в марте 1.1 25.04.2024 Перевод из совместителей на основное место в марте 1.1 25.04.2024 Переименование организации в марте 1.1 25.04.2024 Присвоение работнику квалификации в марте 1.1 25.04.2024 Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК) в марте 1.1 25.04.2024 Уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком в апреле 1.2 В течение 3 рабочих дней после заявления работника Выход сотрудника на пенсию в апреле 1.2 В течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР Бюджетные организации (за март) 1.3 25.04.2024 Отчет по взносам на травматизм за 1 квартал 2 25.04.2024

Кстати, недавно перечень бюджетных организаций, которые должны сдавать подраздел 1.3 формы ЕФС-1, расширили. Таблицу с новыми кодами ОКВЭД для бюджетников смотрите здесь.

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