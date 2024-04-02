До срока сдачи 3-НДФЛ остался один месяц

До 2 мая 2024 года надо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году.

Об этом напоминает ФНС.

Отчитаться о доходах надо, если в 2023 году человек, например:

продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

получил дорогие подарки не от близких родственников;

выиграл небольшую сумму в лотерею;

сдавал имущество в аренду;

получал доход от зарубежных источников.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, читайте тут.

Также сдать 3-НДФЛ должны ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.

При получении дохода, при выплате которого налоговый агент не удержал НДФЛ, задекларировать его и уплатить с него НДФЛ надо только в случае, если налоговый агент не сообщил в ИФНС о невозможности удержать налог.

Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, ИФНС пришлет налоговое уведомление, по которому надо уплатить НДФЛ не позднее 2 декабря 2024 года.

Кстати, если у вас есть обязанность сдать 3-НДФЛ, а вы ее не сдали, то камеральную проверку и начисление налога проведут без декларации.

02.05.2024 – это предельный срок для сдачи 3-НДФЛ по доходам. Если нужно заявить вычеты, то подать декларацию можно в любое время в течение 3 лет.