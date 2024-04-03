Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми и ИП

Зачастую специалистов нанимают в качестве ИП и самозанятых.
Об основных критериях легального найма таких контрагентов рассказал на вебинаре эксперт Павел Зюков.
В частности, условия такие:
годовой доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей;
отсутствие прямой и косвенной взаимозависимости;
наличие деловой цели сделок с ИП и самозанятыми;
грамотно составленный договор ГПХ, исключающий возможность трактовки его как трудового.
В спорных ситуациях суды могут указывать на иные признаки трудовых отношений – например то, что оплата исполнителю идет в том же порядке, что и работникам, в договоре ГПХ нет сроков выполнения работ.
Кроме того, неустранимые сомнения при рассмотрении споров о признании отношений по ГПХ трудовыми толкуются в пользу трудовых отношений.
Смотрите запись вебинара «Налоговые риски в зарплатных налогах: как проверяют НДФЛ и взносы», чтобы узнать больше про судебную практику по этому вопросу.
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