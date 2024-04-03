Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми и ИП

Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов. Но ФНС следит за этими схемами.

Зачастую специалистов нанимают в качестве ИП и самозанятых.

Об основных критериях легального найма таких контрагентов рассказал на вебинаре эксперт Павел Зюков.

В частности, условия такие:

годовой доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей ;

отсутствие прямой и косвенной взаимозависимости;

наличие деловой цели сделок с ИП и самозанятыми;

грамотно составленный договор ГПХ, исключающий возможность трактовки его как трудового.

В спорных ситуациях суды могут указывать на иные признаки трудовых отношений – например то, что оплата исполнителю идет в том же порядке, что и работникам, в договоре ГПХ нет сроков выполнения работ.

Кроме того, неустранимые сомнения при рассмотрении споров о признании отношений по ГПХ трудовыми толкуются в пользу трудовых отношений.

Смотрите запись вебинара «Налоговые риски в зарплатных налогах: как проверяют НДФЛ и взносы», чтобы узнать больше про судебную практику по этому вопросу.

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