Когда за подаренную недвижимость надо платить НДФЛ и как его посчитать

Если вам подарили недвижимость, транспортное средство или ценные бумаги, надо задекларировать этот доход и уплатить НДФЛ. Но есть исключения.

НДФЛ не будет, если:

подарок получен от близких родственников или членов семьи;

стоимость подарка от налогового агента не превышает 4000 рублей ;

получатель подарка – ветеран или инвалид Великой Отечественной войны (независимо от стоимости подарка).

Если у вас нет документов, подтверждающих близкое родство или подарок получен от чужого человека, надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог, сообщает региональное УФНС.

Если стоимость подарка неизвестна, налоговую базу по НДФЛ определяют так: для недвижимости – по кадастровой стоимости на 1 января года, когда было дарение. Если это новый объект недвижимости, то в расчет берут его кадастровую стоимость на дату постановки объекта на кадастровый учет;

для транспортного средства – по его рыночной стоимости ;

для доли в уставном капитале – рыночная стоимость принимается равной действительной стоимости доли участника ООО, соответствующей части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли. Либо устанавливается независимым оценщиком.

Если стоимость подарка от организаций и ИП превышает 4000 рублей, НДФЛ исчислит и удержит сам даритель как налоговый агент.

Если налоговый агент не удержал налог, он сообщает об этом в ИФНС. В таком случае налог будет включен в налоговое уведомление, которое направит налоговая инспекция со сроком уплаты не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения подарка.