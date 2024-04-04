Судебная практика по налоговым спорам

ФНС начислила Блиновской еще 227 млн налогов за «марафоны желаний»

В Москве прошло заседание Арбитражного суда, на котором рассматривалось дело «королевы марафонов» Елены Блиновской. На заседании рассматривался иск блогера к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд руб.
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Один из представителей блогера заявил, что ФНС начислила за проведенные госпожой Блиновской «Марафоны желаний» почти 227 млн руб. налогов.

«Налоговый орган считает, что марафон является товаром, мы считаем, что марафоны являются услугами психологического консультирования»,— цитирует представителя Блиновской «Коммерсантъ».

По его словам, местом реализации такой услуги является место жительства человека, заказавшего «марафон». Таким образом, утверждает юрист, оплата «марафона желаний» нерезидентом РФ в налоговую базу по НДС не входит.

Также адвокат Блиновской настаивал, что ФНС неправильно посчитала сумму долга и не учла смягчающие обстоятельства — например, то, что Елена — мать четверых детей. Cуд доводы защиты не принял.

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 905 млн руб., легализации большей части из этой суммы, а также в неправомерном обороте средств платежей.

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Судебная практика по налоговым спорам

ФНС начислила Блиновской еще 227 млн налогов за «марафоны желаний»

В Москве прошло заседание Арбитражного суда, на котором рассматривалось дело «королевы марафонов» Елены Блиновской. На заседании рассматривался иск блогера к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд руб.

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