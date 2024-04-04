Кому работодатель обязан дать отпуск без содержания: список

Перечень таких случаев приводит Минтруд.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты 1 раз в год:
Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – до 3-х недель;
работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней;
работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников – до 5 календарных дней;
супругам военнослужащих, если они проводят отпуск вместе – ту часть отпуска, которая превышает продолжительность отпуска по основному месту работы;
ветеранам боевых действий – до 35 календарных дней;
родителям и супругам погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов – до 14 календарных дней.
Также отпуск без содержания предоставляют для сдачи экзаменов абитуриентам и студентам-вечерникам.
Кроме того, в колдоговоре можно прописать право на такой отпуск до 14 календарных дней для таких сотрудников:
родителей с двумя и более детьми до 14 лет;
родителей с ребенком-инвалидом до 18 лет;
одиноких родителей с ребенком до 14 лет;
ухаживающим за родственниками с инвалидностью I группы.
Правила оформления отпуска без сохранения зарплаты мы разбирали здесь.
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