Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь

Безвозмездная передача имущества и бескорыстные работы для людей и организаций из зоны СВО на Украине и в новых регионах будет идти в расходы при расчете налога на прибыль и налога по УСН.

Законопроект с такой поправкой в НК внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Сейчас такая безвозмездная передача идет в расходы, если передают имущество в адрес НКО, а не напрямую людям. И есть лимит – 1% от выручки.

По новой норме, передавать можно будет напрямую, минуя НКО. И лимит – 10% от выручки.

Кроме того, в расходы можно будет включать не только переданный товар, но и затраты на его доставку.

Чтобы подтвердить расходы, надо представить в ИФНС:

копии первички на покупку товаров;

копии транспортных документов, подтверждающих транспортировку;

акт приема-передачи.

Отметим, что ЛДПР предлагает внести в п. 1 статьи 265 НК новый подпункт 19.11. Между тем такой подпункт там уже есть. То есть, номер 19.11 уже занят.