Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь

Законопроект с такой поправкой в НК внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Сейчас такая безвозмездная передача идет в расходы, если передают имущество в адрес НКО, а не напрямую людям. И есть лимит – 1% от выручки.
По новой норме, передавать можно будет напрямую, минуя НКО. И лимит – 10% от выручки.
Кроме того, в расходы можно будет включать не только переданный товар, но и затраты на его доставку.
Чтобы подтвердить расходы, надо представить в ИФНС:
копии первички на покупку товаров;
копии транспортных документов, подтверждающих транспортировку;
акт приема-передачи.
Отметим, что ЛДПР предлагает внести в п. 1 статьи 265 НК новый подпункт 19.11. Между тем такой подпункт там уже есть. То есть, номер 19.11 уже занят.
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