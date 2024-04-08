Почти половина россиян находятся в состоянии профессионального выгорания

Согласно результатам опроса:
83% работников — испытывали профессиональное выгорание;
45% респондентов — находятся в этом состоянии прямо сейчас.
Такие данные показало исследование Русской Школы Управления, есть у редакции «Клерка».
Основные проявления, с которыми сталкиваются работники:
постоянное чувство усталости — 43%;
регулярное перенапряжение и стресс — 40%;
раздражительность — 40%;
отсутствие инициативы и энтузиазма — 36%;
нежелание идти на работу утром — 32%;
низкая работоспособность — 29%;
Согласно опросу, 79% работодателей признали наличие проблем с выгоранием ключевых сотрудников в своих компаниях. Но лишь 26% работодателей планируют бороться с этой проблемой в 2024 году.
В качестве основных методов решения проблемы выгорания работодатели называли выявление и разрешение конфликтов, развитие корпоративной культуры, автоматизацию рутинной работы, а также дополнительные материальные поощрения за профессиональные достижения.
А вы на себе испытывали или испытываете профвыгорание? А если знаете таких коллег, то как это выглядит со стороны? Ждем ваши комментарии.
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