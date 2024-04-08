Кадры

Почти половина россиян находятся в состоянии профессионального выгорания

Сталкивались с проф. выгоранием почти все работающие россияне, а 45% испытывают его в настоящее время.
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Согласно результатам опроса:

  • 83% работников — испытывали профессиональное выгорание;

  • 45% респондентов — находятся в этом состоянии прямо сейчас.

Такие данные показало исследование Русской Школы Управления, есть у редакции «Клерка».

Основные проявления, с которыми сталкиваются работники:

  • постоянное чувство усталости — 43%;

  • регулярное перенапряжение и стресс — 40%;

  • раздражительность — 40%;

  • отсутствие инициативы и энтузиазма — 36%;

  • нежелание идти на работу утром — 32%;

  • низкая работоспособность — 29%;

Согласно опросу, 79% работодателей признали наличие проблем с выгоранием ключевых сотрудников в своих компаниях. Но лишь 26% работодателей планируют бороться с этой проблемой в 2024 году.

В качестве основных методов решения проблемы выгорания работодатели называли выявление и разрешение конфликтов, развитие корпоративной культуры, автоматизацию рутинной работы, а также дополнительные материальные поощрения за профессиональные достижения.

А вы на себе испытывали или испытываете профвыгорание? А если знаете таких коллег, то как это выглядит со стороны? Ждем ваши комментарии.

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