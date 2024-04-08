Кадры

Путин заявил, что безработицы в России практически нет

Президент принимал участие в съезде профсоюзов, где сообщил, что России безработица в ближайшие годы не грозит.
24 6

Сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит, заявил Путин, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Безработица сегодня находится на рекордно низких значениях, в феврале она снизилась до 2,8%.

Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%, — сказал президент.

По его словам, профсоюзы должны быть первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики и социальной сферы. Путин подчеркнул, что в ближайшие годы экономика России будет испытывать дефицит кадров. Поэтому нужно либо завозить рабочую силу из-за границы, либо повысить производительность труда.

Начать дискуссию

НДС

При отказе от забронированного номера в отеле можно попасть на НДС

Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.

76

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Миграционный учет

За кем будет последнее слово по миграционным изменениям

3 апреля в ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин затронул вопросы миграции и миграционной политики.

159
Кадры

Официально: назван топ-3 специальностей, по которым будет больше всего бюджетных мест

Глава правительства рассказал, на какие специальности выделено наибольшее количество бюджетных средств в 2024 году.

40

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657

Бухгалтеры обсуждают необычные вакансии. Неудивительно, ведь оказалось, что 45% работающих россиян выгорают на работе. А еще расскажем самые важные новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
43
Кадры

Путин заявил, что безработицы в России практически нет

Президент принимал участие в съезде профсоюзов, где сообщил, что России безработица в ближайшие годы не грозит.

24
Павел Патрикеев
Ведение бизнеса

Продажа компании: как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без обмана

Стартап, созданный группой бывших коллег, разработал собственную платформу управления маркетплейсами, которая стала неожиданно хорошо продаваться. Но будучи технарями, а не предпринимателями, основатели не знали, как ее легализовать. Что делать?

Продажа компании: как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без обмана
20

Онлайн-курсы

51
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Русские офшоры (САР)

Стало известно, сколько компаний перешли в специальные административные районы

Мишустин поделился свежей статистикой перехода компаний в САР.

36
Декретный отпуск

Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Сейчас работающие родители получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предложено продлить выплату еще на 1,5 года и платить пособие до 3-х лет.

184
Бесплатно с Социальная поддержка

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса 

Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса 
46
Бесплатно с Воинский учет

Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс

Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.

Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс
50
Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

2
95
Онлайн-кассы

Особенности облачных касс в 2024 году

Облачные кассы — это программное решение для учета и обработки финансовых операций, которые хранятся и обрабатываются в облачном хранилище данных. Они позволяют компаниям управлять финансовыми операциями, включая продажи, оплату и учет доходов, с любого устройства, подключенного к интернету.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
26

Разборы законов

1 237
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

В России введут режим параллельного импорта для зарубежных патентов

Правительство создаст комиссию по параллельному импорту для зарубежных патентов, которая будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.

31
Учет расходов

Расходы на бытовую технику при ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В данной статье мы рассмотрим особенности расходов на бытовую технику при применении ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 на 4 практических примерах!

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
53
УСН

Каких новшеств ожидать компаниям на УСН с 2025 года

Выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля 2024 года, Президент высказался об ограничениях по УСН, которые провоцируют бизнесменов на незаконные операции по дроблению бизнеса. Очевидно, что итогом выступления станет введение новых правил применения этого спецрежима. В конце марта 2024 года утвержден перечень поручений по реализации послания, УСН посвящено несколько пунктов.  

Иллюстрация: freepik/freepik
1
42
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России ажиотаж на галоши, Ботсвана угрожает Германии слонами, появился новый грипп H5N1

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

8
85
Анна Тетерлева
ФСБУ

Не все, что называется арендой, является арендой для ФСБУ 25/2018: практика и примеры

ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды» действует с отчетности за 2022 год. Однако, этот стандарт до сих пор вызывает множество вопросов. В статье разберем самые частые ошибки в применении данного стандарта и, главное, как их избежать в своей работе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
51
Малый и средний бизнес

Названы приоритеты развития малого и среднего предпринимательства

Правительство озвучило системные приоритеты развития МСП в России.

44

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Расходы по налогу на прибыль

📦 Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь. Эксперт: в законопроекте есть пробелы и неясности

Безвозмездная передача имущества и бескорыстные работы для людей и организаций из зоны СВО на Украине и в новых регионах будет идти в расходы при расчете налога на прибыль и налога по УСН.

122

Интересные материалы

Счета-фактуры

Счет-фактура на аванс: образец 2024 года

Поставщик вправе потребовать внести предварительную оплату по договору, чтобы избежать возможного отказа со стороны клиента и других форс-мажорных ситуаций. В таких случаях при получении аванса клиент имеет право потребовать выписать авансовый счет-фактуру. В нашей статье вы узнаете, как составить такой документ и найдете образец его заполнения.

Иллюстрация: freepik/freepik
78