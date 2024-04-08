Путин заявил, что безработицы в России практически нет

Президент принимал участие в съезде профсоюзов, где сообщил, что России безработица в ближайшие годы не грозит.

Сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит, заявил Путин, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Безработица сегодня находится на рекордно низких значениях, в феврале она снизилась до 2,8%.

Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%, — сказал президент.

По его словам, профсоюзы должны быть первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики и социальной сферы. Путин подчеркнул, что в ближайшие годы экономика России будет испытывать дефицит кадров. Поэтому нужно либо завозить рабочую силу из-за границы, либо повысить производительность труда.