Транспортный налог у организаций

🚘 Реальная стоимость автомобиля не имеет значения для повышенного транспортного налога

Транспортный налог компании считают сами, а потом получают из ИФНС сообщение с рассчитанной суммой.
33 19

У подписчицы нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» эта сумма не сошлась. По данным бухгалтера, налоговики насчитали меньше, потому что не применили коэффициент 3 для дорогого авто.

За дорогостоящие автомобили начисляют повышенный транспортный налог – с коэффициентом 3. Речь идет об автомобилях средней стоимостью от 10 млн рублей.

Но стоимость авто в данном случае – это не его первоначальная или остаточная стоимость в бухучете.

Перечень таких автомобилей публикует Минпромторг. Ориентироваться надо только на этот перечень. Вот перечень на 2023 год, вот – на 2024.

Даже если компания купила авто за 20 млн рублей, но его нет в перечне, то повышающего коэффициента не будет.

Автомобиль BMW X5 компания купила за 11 млн рублей, и бухгалтер ошибочно полагала, что такая цена автоматически обязывает платить повышенный налог.

Но это не так. В перечне на 2023 год есть такие модели Х5:

  • X5 M — с выпуска которого прошло не более года;

  • X5 M Competition — с выпуска прошло не более 2 лет.

Если авто компании – не такой модели, то налог будет обычный. А так как при расчете налога на прибыль учитывали повышенный налог, надо пересчитать не только транспортный налог, но и налог на прибыль.

Получите практические навыки по заполнению любых отчетов на ОСНО, чтобы работать уверенно и без ошибок, на курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 15 990 рублей.

Скидка действует только до 8 апреля!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Бесплатно с Страховые взносы

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам
1,8 тыс.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальная поддержка

В связи с созданием единой платформы в социальной сфере актуализирован ряд регламентов

Внесены изменения в приказы Минтруда и признаны утратившими силу некоторые его приказы и их отдельные положения по причине создания государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

13
Маркетплейсы

Топ бухгалтерских проводок на Ozon

Если вы продаете товары на маркетплейсе как юрлицо, например ООО, то обязаны вести бухгалтерский учет. Обычно этим занимается выделенный специалист или целый отдел, но владельцу бизнеса также полезно уметь разбираться в отчётности, чтобы не потерять контроль над финансами.

Иллюстрация: Liza Summer/pexels
489

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Праздник дня. Международный день супа

Международный день супа отмечается 5 апреля. Праздник учредили, чтобы люди не забывали о важности первых блюд в рационе питания.

Праздник дня. Международный день супа
10
ITCOM
ЭДО

Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024

Этот год должен стать решающим в процедуре внедрения МЧД. С 1 сентября 2024 года сотрудник сможет сдавать отчетность, взаимодействовать в ЭДО с контрагентами и госпорталами только если у него есть личная электронная подпись физлица и МЧД. Рассказываем, как меняется нормативно-правовая база в этой сфере и какие выгоды бизнесу дает обновленный формат МЧД 5.02.

Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024
18
Транспортный налог у организаций

🚘 Реальная стоимость автомобиля не имеет значения для повышенного транспортного налога

Транспортный налог компании считают сами, а потом получают из ИФНС сообщение с рассчитанной суммой.

33

Онлайн-курсы

51
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

С апреля у налоговой новые права по принятию обеспечительных мер

Внесены изменения в Налоговый кодекс в части применения ИФНС обеспечительных мер.

69
Бесплатно с Маркировка товаров

Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс

С первого марта этого года вступило в силу сразу несколько изменений, касающихся маркировки различных товаров. Рассказываем о нововведениях в мини-курсе.

Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс
14
Такском
Взносы на травматизм

Как подтвердить основной вид деятельности в 2024 году

Ежегодно СФР устанавливает индивидуально каждому из страхователей тариф по взносам на случай профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Чтобы тариф соответствовал основному виду бизнеса компании и не оказался завышенным, преобладающий вид деятельности необходимо подтверждать. Рассказываем, как это сделать в 2024 году.

Как подтвердить основной вид деятельности в 2024 году
195
Вебинары для бухгалтеров

🎓 Скоро бухгалтерам расскажут про амнистию по дроблению

Президент предложил проработать условия амнистии по схемам дробления. Кого это может коснуться и надо ли добровольно доплатить налоги?

50
Кадровые документы

Роструд дал разъяснения по заполнению штатного расписания Т-3

Недавно Роструд давал разъяснение, что два бухгалтера по 0,5 ставки не могут занимать одну должность по штатному расписанию. Это разъяснение вызвало недоумение кадровиков, и пошли новые вопросы в адрес Роструда.

5
131
Фиксированные взносы ИП

Отражение на ЕНС уплаты ИП фиксированных взносов ранее срока по НК невозможно

ФНС разъяснила нюансы исполнения ИП обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, в том числе в случае его смерти.

55

Разборы законов

1 238
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ПрощеБизнес
Проверки

Похоже, мораторий на проверки будет отменен

В 2024 году продолжает действовать мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, но, по всей вероятности, в 2025 году его отменят. Такая установка была высказана в Послании Президента Федеральному Собранию от 29.02.2024 г. Предлагается полностью перейти на риск–ориентированный подход и закрепить его законодательно.

Похоже, мораторий на проверки будет отменен
36
АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговые споры

Можно ли взыскать налоговые долги организации с физлица

За налоговые правонарушения организаций могут нести ответственность лица, которые ими управляют. При этом налоговая может привлекать их к ответственности разными способами. Расскажем о них подробнее.

Можно ли взыскать налоговые долги организации с физлица
83
Обучение для бухгалтеров

⚡ Новые курсы по 3690 рублей! Акция действует только до понедельника, торопитесь!

Посвятите эти выходные выгодному шопингу! Мы записали новые курсы по финанализу, ВЭД, воинскому учету и ОСНО — теперь внутри только актуальная информация на апрель 2024 года. До 8 апреля вы можете купить любой за 3690 рублей!

52
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Давно мы не давали добро на рекламу в Трибуне! Надо это исправить! Тем более у нас много новых авторов! В комментариях под этим постом вы можете написать о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
14
98
Кредитование

Даны уточнения по льготным кредитам аграриям

Минсельхоз внес изменения в Порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов.

41
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель с сюрпризом! Напрягите мозги и получите подарок

Недавно крутили колесо фортуны. Мне на баланс выпал промокод со скидкой 10% на Консультации. Уверен, что многие смогут извлечь из этого актива экономическую выгоду. Напрягите мозги и получите подарок. Поехали.

🧠Мозгонапрягатель с сюрпризом! Напрягите мозги и получите подарок
46
223

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
QRService
Система быстрых платежей

Оплата по СБП в транспорте: как сэкономить перевозчику

В общественном транспорте все активнее начинают тестировать оплату по QR-кодам. И неудивительно: это позволяет перевозчику сэкономить на комиссиях банка, а также получать деньги моментально на счет и не терять средства из-за мошенничества персонала.

Оплата по СБП в транспорте: как сэкономить перевозчику
2
37

Интересные материалы

Самозанятые

🔨 Хотят запретить заемный труд и дать трудовые права самозанятым

Приоритетное развитие самозанятости и платформенной занятости не соответствует интересам страны, подрывает такие базовые общественные ценности как труд, коллективизм и солидарность.

6
203