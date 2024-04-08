🚘 Реальная стоимость автомобиля не имеет значения для повышенного транспортного налога

Транспортный налог компании считают сами, а потом получают из ИФНС сообщение с рассчитанной суммой.

У подписчицы нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» эта сумма не сошлась. По данным бухгалтера, налоговики насчитали меньше, потому что не применили коэффициент 3 для дорогого авто.

За дорогостоящие автомобили начисляют повышенный транспортный налог – с коэффициентом 3. Речь идет об автомобилях средней стоимостью от 10 млн рублей.

Но стоимость авто в данном случае – это не его первоначальная или остаточная стоимость в бухучете.

Перечень таких автомобилей публикует Минпромторг. Ориентироваться надо только на этот перечень. Вот перечень на 2023 год, вот – на 2024.

Даже если компания купила авто за 20 млн рублей, но его нет в перечне, то повышающего коэффициента не будет.

Автомобиль BMW X5 компания купила за 11 млн рублей, и бухгалтер ошибочно полагала, что такая цена автоматически обязывает платить повышенный налог.

Но это не так. В перечне на 2023 год есть такие модели Х5:

X5 M — с выпуска которого прошло не более года;

X5 M Competition — с выпуска прошло не более 2 лет.

Если авто компании – не такой модели, то налог будет обычный. А так как при расчете налога на прибыль учитывали повышенный налог, надо пересчитать не только транспортный налог, но и налог на прибыль.

Получите практические навыки по заполнению любых отчетов на ОСНО, чтобы работать уверенно и без ошибок, на курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 15 990 рублей.

Скидка действует только до 8 апреля!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.