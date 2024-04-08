🚘 Реальная стоимость автомобиля не имеет значения для повышенного транспортного налога

У подписчицы нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» эта сумма не сошлась. По данным бухгалтера, налоговики насчитали меньше, потому что не применили коэффициент 3 для дорогого авто.
За дорогостоящие автомобили начисляют повышенный транспортный налог – с коэффициентом 3. Речь идет об автомобилях средней стоимостью от 10 млн рублей.
Но стоимость авто в данном случае – это не его первоначальная или остаточная стоимость в бухучете.
Перечень таких автомобилей публикует Минпромторг. Ориентироваться надо только на этот перечень. Вот перечень на 2023 год, вот – на 2024.
Даже если компания купила авто за 20 млн рублей, но его нет в перечне, то повышающего коэффициента не будет.
Автомобиль BMW X5 компания купила за 11 млн рублей, и бухгалтер ошибочно полагала, что такая цена автоматически обязывает платить повышенный налог.
Но это не так. В перечне на 2023 год есть такие модели Х5:
X5 M — с выпуска которого прошло не более года;
X5 M Competition — с выпуска прошло не более 2 лет.
Если авто компании – не такой модели, то налог будет обычный. А так как при расчете налога на прибыль учитывали повышенный налог, надо пересчитать не только транспортный налог, но и налог на прибыль.
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