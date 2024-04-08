Единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов

ФНС пристально следит за схемами минимизации налоговых отчислений в бюджет. Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов.

На «Клерке» прошел вебинар, на котором разобрали типичные претензии по НДФЛ и страховым взносам. В ходе мероприятия эксперт Павел Зюков ответил на вопросы пользователей.

В частности, был вопрос про прощение займа сотруднику через дарение. Случай единичный, но сумма немаленькая.

Эксперт ответил, что в данном случае претензий от ИФНС быть не должно, так как это разовый случай. И сумма не имеет значения.

Другое дело, если выдача таких займов сотрудникам — систематическая. В таком случае налоговики могут переквалифицировать займы в зарплату. Когда компании массово выдают займы сотрудникам, а потом либо их прощают, либо в учете до бесконечности числится задолженность по ним — это необоснованная налоговая выгода.

Нужно проанализировать — является ли выдача займа экономически целесообразной или она преследует только цель уклонения от уплаты налогов.

Узнать больше о том, что анализируют налоговики в зарплатных налогах, можно в полной записи вебинара.

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